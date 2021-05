Najmout si kouče dnes můžete téměř na cokoliv – hubnutí, randění, byznys nebo sexuální život. „Je v tom trochu zmatek,“ přiznává jeden z nejzkušenějších koučů v Česku Jaroslav Homolka, který za 30 let praxe pomohl tisícům profesionálů. „Pravý koučink je podpora tréninku. Vychází opravdu ze sportu a je zaměřený na výsledky,“ drží se Homolka původní myšlenky, která dostala koučování do byznysové sféry. Filozofie jeho programu Predatorcode je silně ovlivněna jeho vášní pro bojové sporty. Sám v nich trénuje české reprezentanty, a proto se nebojí říct, že „trénink, který vede k výsledkům, musí občas bolet“.

HN: Proč bychom si měli brát kouče? Není to tak, že když už se někdo dostal na nějakou vyšší pozici, tak ví všechno nejlépe sám? V čem by mu mohl kouč pomoct?

Jestli ví všechno nejlépe, tak si nebude brát nikoho, a pokud si ho vezme, tak proto, aby mu vysvětlil, že to ví lépe. Musíme si ale říct něco obecně ke koučinku, to slovo je dnes dost zprofanované. Koučink je podpora tréninku. Vychází opravdu ze sportu a je zaměřený na výsledky. My tím, že děláme bojové sporty, tak si říkáme spíše trenér nebo sparring partner a náš přístup je kombinace obou: trenér má být v akci a vidí, co vy nevidíte, a sparring do vás zase bouchá tak jako soupeř, abyste to pak vydrželi, a ukazuje vám skrze rány vaše chyby. A ty můžete s trenérem natrénovat.