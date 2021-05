Už za pět let by měl v pražské vinohradské nemocnici vzniknout Národní onkologický institut, specializované pracoviště za sedm miliard korun. Počítá s tím Národní plán obnovy, který v dubnu představila vláda. „Taková centra jsou ve světě běžná. Díky penězům z Evropské unie máme jedinečnou možnost udělat podobné v Praze. Posune nás to o desítky let dopředu,“ říká onkogynekolog David Cibula z Všeobecné fakultní nemocnice, který za projektem stojí. Mnozí kolegové ale nápad kritizují a tvrdí, že by se peníze měly využít na posílení regionálních center.

Cibula uvádí, že špičkovým zahraničním centrům se v Česku přibližuje jen brněnský Masarykův onkologický ústav. V Praze a středních Čechách takové pracoviště podle něj chybí, pacienti se v hlavním městě léčí na šesti místech. „To není úplně udržitelné, Praha si takové centrum zaslouží,“ prohlašuje s tím, že by péče byla pro lidi mnohem pohodlnější a pro lékaře efektivnější.