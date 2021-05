Příští týden už to bude osm měsíců, co řeku Bečvu pod Valašským Meziříčím otrávily kyanidy. Viník havárie ale stále není oficiálně známý a důkazy v podobě odebraných vzorků vody nejsou podle řady expertů průkazné. I když podle zdrojů HN, které si přály zůstat v anonymitě, soudní znalec Jiří Klicpera v zásadním a minulý týden policii odevzdaném posudku na původce ukazuje. Podle dokumentu je jím čistička odpadních vod v Rožnově pod Radhoštěm, kterou provozuje společnost Energoaqua. Ta čistí odpadní vody z průmyslového areálu bývalé Tesly, odkud do Bečvy směřují 15 kilometrů dlouhým kanálem.