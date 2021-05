Ten pohled neomrzí. K nebi se tyčí obří nablýskaná raketa s „ploutvemi“ na špičce. Stojí „na vlastních nohách, žádná komplikovaná a drahá startovní rampa v dohledu není. Zažehnou se motory a padesát metrů vysoká raketa z nerezové oceli jako vystřižená z osmdesát let staré sci-fi povídky s velkým rachotem odstartuje. V deseti kilometrech nad zemí motory zhasnou a loď netypickým stylem „na boku“ padá zpět. Následuje zážeh motorů, elegantní obrat, vysunutí nohou a napjatě očekávané přistání na výšku. Chvíle napětí. Když se obří oblak kouře rozplyne, stojí raketa v plné kráse na betonové ploše. Motory ještě chvilku žhnou, ale vše je v pořádku. Raketa Starship s označením SN15 z dílny společnosti SpaceX ve středu zvládla to, co žádný z předchozích prototypů.