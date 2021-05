Sociální demokracie je nemocná. Ovládla ji pandemie ničivé nemoci a nejde o covid-19, ale nákaza je to také značně devastující. ČSSD se zmítá v podivných křečích a pomalu politicky umírá. Nezabírá proti tomu nic. Jediné, co by pomohlo, je soustředěné odstraňování parazitů typu Michala Haška či nepříjemných virů typu Miloše Zemana, které napadený organismus ničí i na větší vzdálenost. A samozřejmě zbavení se nejnakaženějších částí stranického těla, v tomto případě hlavně předsedy Jana Hamáčka. K tomu všemu je nutné uvalit na pacienta přísnou karanténu. Je třeba umístit ho izolace mimo vládní a parlamentní struktury. Jen tak ho můžeme uchránit před zdrojem nákazy.