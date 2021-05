Slibně se rozvíjející očkování začíná narážet na problém – nízký zájem mladších lidí nechat se očkovat. Doposud to vypadalo, že informační kampaň, kterou vláda po průtazích zahájila teprve před třemi týdny, nakonec ani nebude potřeba. Vakcíny jsou stále dostupnější a od prosince setrvale roste i ochota lidí nechat se proti covidu-19 očkovat. Sociologové ale varují, že u početnějších mladších ročníků, které pomalu přicházejí na řadu, je zájem o vakcínu pořád o dost nižší než u ohroženějších seniorů. A bude tak těžší je přesvědčit.

Na kampaň by se tedy podle odborníků rezignovat nemělo. „I kdyby to mělo přinést jen pět nebo deset procent očkovaných navíc, tak si rozhodně nemyslím, že jsou to špatně vynaložené peníze,“ říká ředitel výzkumného ústavu STEM Martin Buchtík.