Když před více než deseti lety kývl vědec a imunolog Radek Špíšek na nabídku rozkročit se do byznysu a stát u zrodu firmy Sotio, trápily ho pochybnosti. Občas nemohl v noci ani spát. Biotechnologie a vývoj inovativních léků na rakovinu jsou nesmírně drahý a riskantní podnik s nejistým výsledkem. Špíšek si navíc nebyl jistý, zda se takový byznys z Prahy vůbec dá dělat, protože tu na rozdíl třeba od Bostonu chybí experti a know-how. A nepomáhalo ani to, že za celou myšlenkou stál nejbohatší Čech – majitel finanční skupiny PPF Petr Kellner.

Postupem let na Špíškova slova částečně došlo: výzkumné programy a testování se ukázaly nákladnější, časově náročnější a riskantnější, než si zakladatelé původně představovali.

Ale už přicházejí i úspěchy. Firma působí v USA a v Číně a několik svých terapií dokázala posunout až do fáze klinického testování na pacientech. Výsledky jsou zatím slibné.

„Nevím, kde to zaklepat, ale pro nás tento rok může být velký,“ říká Špíšek v rozhovoru s HN. O některé terapeutické programy Sotia se podle ředitele už začínají zajímat investoři, ve hře je i spolupráce s velkými farmaceutickými firmami a příprava pro případný vstup na burzu. „To jsou situace, ve kterých se Petr Kellner cítil jako ryba ve vodě a ve kterých vynikal. A je mi hrozně líto, že u toho nebude.“

HN: V minulosti jste v jednom rozhovoru říkal, jak vás stresuje, že Sotio „pálí peníze“ v řadě výzkumných programů a vlastně kdykoliv se může ukázat, že je některý z nich slepou uličkou, a miliardy korun skončí v koši. Už je to se spaním lepší?

Protože jsem lékař a vědec a protože jsem v detailu našich programů, umím si představit scénář, kdy ze dne na den přijde špatný výsledek u kteréhokoliv z našich programů. A ty programy rázem přestanou existovat. S tímto pocitem žiju celých jedenáct let, co Sotio existuje. Už se mi s tím ale žije trochu lépe, protože vidím, že řadu věcí děláme velmi dobře a některé programy se nám podařilo dostat do velmi pokročilé fáze. Tím, že máme naše portfolio programů diverzifikované, doufáme, že jednou jeden vyjde.