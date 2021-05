Hned dvě varovné kontrolky tento týden zablikaly nad státním rozpočtem Česka. V pondělí zveřejnilo ministerstvo financí rekordní čtvrtletní schodek 192 miliard korun. Krátce poté přišlo varování ratingové agentury Moody’s, která spolu se Standard & Poor’s patří mezi dva nejdůležitější hodnotitele státních financí, že se rozpočet dostal na neudržitelnou dráhu. A že vládě chybí plán, jak sešup zastavit. Kabinet Andreje Babiše (ANO) se hájí koronavirovou krizí, bývalý viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer takové vysvětlení ale odmítá. Podle něj není na vině pandemie, ale špatná rozpočtová politika vlády v uplynulých dvou letech. „Schodek nevadí, pokud po skončení krize zmizí. Ale u nás je téměř jisté, že se to nestane,“ říká v rozhovoru pro HN nynější europoslanec za TOP 09.

HN: Překročily už české finance hranici udržitelnosti?

Poměrně velký schodek mě znepokojuje méně, protože naše země patří mezi nejpostiženější pandemií. Pak je takový schodek odůvodněný. Máme využívat fiskální politiku tak, abychom snížili dopady krize na ekonomiku i na některé sociální skupiny. Znepokojuje mě ale struktura schodku. A to je, myslím, také důvod, proč se k tomu agentura Moody’s vyjadřuje. Ministerstvo financí dobře ví, že problém rozpočtu není spojený s tím, že jsme se na začátku roku dostali do hluboké pandemické krize, ale že problémy rozpočtu jsou ve skutečnosti střednědobého, nebo dokonce dlouhodobého charakteru. To mě znepokojuje mnohem více. Dovedl bych si přestavit život s vysokým schodkem, pokud bych věděl, že v momentě, kdy se nám podaří zvládnout zdravotní část pandemie a nastartuje se ekonomika, většina toho schodku zmizí. Ale u nás je téměř jisté, že to se nestane.