Toyen, Kupka, Zrzavý, Filla, Švabinský… a uprostřed červená Jawa. Na výstavě v Galerii Kodl vedle výjimečných uměleckých děl v hodnotě celkem stovek milionů parkuje motocykl české výroby. „Trochu mě vyděsilo, když jsem ho tam viděl stát a ve vzduchu voněl benzin, to uznávám. Motorkám opravdu nerozumím, a i když nabídky na zařazení podobných předmětů do dražby občas přijdou, odmítáme je, specializujeme se na obrazy a plastiky. Několikrát v životě jsem ale udělal výjimku, například jsme dražili krásnou pistoli Zbrojovky, což je tradiční značka, kterou považuji za český klenot. Ale příběh této Jawy mě přesvědčil, abychom ji nabídli, i když je to vůbec poprvé, co budeme dražit motorku,“ říká Martin Kodl, majitel stejnojmenné galerie a soudní znalec.