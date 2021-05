O vítězi čtvrtečních voleb do skotského parlamentu není už předem nejmenších pochyb. Ze všech průzkumů je zřejmé, že s obrovským náskokem zvítězí sociálnědemokratická Skotská národní strana (SNP). Mnohem důležitější tak je, jestli se jí podaří získat absolutní většinu hlasů či křesel. Obojí by strana, která prosazuje rozbití Spojeného království a vznik nezávislého Skotska, využila k vystupňování tlaku na britskou vládu, aby povolila další referendum o skotské nezávislosti. Podle průzkumů by SNP, možná v součtu s menšími separatistickými stranami, mohla většinu získat.