Pro Čechy, kteří už dostali obě dávky očkování proti covidu, se otvírají dveře ke snazšímu cestování do zahraničí. Od úterý se nemusí testovat při návratu ze zemí se středním nebo vysokým rizikem nákazy a netýká se jich ani následné omezení pohybu. Ministerstvo zahraničních věcí chce jít ale ještě dál. Před plánovaným červencovým spuštěním evropských covid pasů začalo jednat s šesticí okolních zemí, do kterých by mohli Češi po dvou dávkách vakcíny vyrazit bez většího omezení. V další fázi mají přibýt středomořské země.