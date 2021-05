Proč je možné, že když většina Skotů v lidovém hlasování před sedmi lety odmítla odchod ze Spojeného království, tak si tento čtvrtek volbou poslanců do parlamentu v Edinburghu mohou vynutit nové referendum o tomtéž? Vysvětlení podobné změny kdysi nabídl Albert Einstein, který na námitku svých studentů, že otázka, kterou jim dává, je stejná jako loni, opáčil: „Ano, otázka je stejná, ale letos se odpověď liší.“

V září 2014 se Skotové vyjadřovali k otázce, zda jejich vlast má být nezávislou zemí, a Spojené království bylo součástí Evropské unie. V červnu o dva roky později se většina poddaných Jejího Veličenstva – v poměru 52 ku 48 – vyslovila pro brexit, ale mnohem silnější většina Skotů – 62 ku 38 – chtěla v unii setrvat. Když Velká Británie letos svou cestu z unie završila v podobě co největšího odpojení od kontinentálního bloku, dala tak vůdkyni Skotské národní strany Nicole Sturgeonové příležitost vést volební kampaň do parlamentu pod heslem „Výhra otevře cestu k nezávislosti“ a také zpět do Evropy. Průzkumy veřejného mínění napovídají, že může získat většinu hlasů buď sama, nebo s podporou některé menší, podobně smýšlející strany.