Vůně Jaderského moře a historické město s benátským šarmem. Slovinský Koper ale není jen místo, kam jet na dovolenou. Je to také významný přístav důležitý i pro českou ekonomiku. A před vládou Andreje Babiše bude brzy rozhodnutí, zda neinvestovat do navýšení jeho kapacity. Do Prahy se chystá slovinský ministr Jernej Vrtovec, který by rád Česko přesvědčil, že má smysl zapojit se do projektu stavby 27 kilometrů dlouhé železnice, která v přepočtu za více než 30 miliard korun umožní přepravovat z Koperu i opačným směrem výrazně více zboží.

Chystanou návštěvu, jež proběhne 21. května, potvrdil HN mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Vrtovec se sejde s vicepremiérem Karlem Havlíčkem, pod něhož spadají resorty průmyslu a dopravy. Minulý týden návštěvu se slovinskou velvyslankyní předjednával náměstek na ministerstvu dopravy Jan Sechter. „Z našeho pohledu je to užitečný projekt, který má evropský význam, a proto ho po diplomatické a politické linii podporujeme,“ uvedl Jemelka.