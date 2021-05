Dodávek vakcín do Česka stále přibývá. Brzy budou lidé z prioritních skupin, kteří o vakcínu proti covidu-19 stojí, naočkováni a řada začne přicházet na mladší ročníky. Těch si ale pro injekci nemusí přijít zdaleka tolik, jako lidí z rizikových kategorií. „Mnozí si myslí, že pro ně vakcína nemá význam. Děti by nám mohly pomoct dostat se ke kýžené 65- až 70procentní proočkovanosti, ale samozřejmě nemohou být do očkování zapojeny bez předchozích klinických studií,“ říká v rozhovoru s HN šéf Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček.

Podle něj by starším dětem mohlo očkování pomoci vrátit se na podzim do škol bez testování. Vakcíny, které se nyní podávají, jsou však zatím jen pro lidi od 16 let. Pro mladší by však mohla být očkovací látka k dispozici už příští měsíc. Společnosti Pfizer/BioNTech už vakcínu na mladších dětech otestovaly a v pondělí požádaly o její schválení Evropskou lékovou agenturu.



HN: Je to standardní postup, že se nejdříve očkují dospělí a až pak probíhají klinické studie na dětech?

Ano, pokud se přípravek nevyvíjí vyloženě na nějaké onemocnění, které se objevuje v brzkém věku. Normálně se první klinické hodnocení dělá většinou na lidech mezi 18. a 65. rokem věku. Další věkové kategorie následují, až když jsou dostupná data z reálné praxe, což může trvat i několik let. Ale v případě covidových očkování je množství naočkovaných lidí veliké, jde o stovky milionů osob, takže se rozjíždí klinické hodnocení pro děti ve věku 12 až 15 let, a já jsem přesvědčen o tom, že na řadu přijdou i nižší věkové kategorie.