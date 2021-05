Před sedmi lety začal s pěti zaměstnanci a pár tisícovkami eur nainvestovanými do malého skladu a živil se výhradně přeprodejem jiných značek. Teď slovenský podnikatel Dalibor Cicman zaměstnává přes 250 lidí, jeho GymBeam loni zdvojnásobil tržby na rekordních 43 milionů eur (zhruba 1,1 miliardy korun) a hlavní příjmy mu tečou z vlastních produktů. Úspěšný byznysmen proto mluví o tom, že za pár let by jeho firma mohla vstoupit na frankfurtskou burzu.