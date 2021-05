Má to být jeden z hlavních trumfů předvolební kampaně hnutí ANO. Špičkový onkologický institut za sedm miliard, který má zlepšit léčbu rakoviny v Česku. Jeho hlavní obrysy jsou popsány v Národním plánu obnovy a premiér Andrej Babiš (ANO) již chystá autobus, s nímž se chystá vyrazit za voliči, aby je o plánu na zlepšení onkologické péče přesvědčil. Česká onkologická společnost naopak takový projekt odmítá a tvrdí, že ohrozí péči o pacienty v celé republice. A to proto, že do institutu v Praze by museli jít pracovat odborníci z krajů, a chyběli by tak v regionech.