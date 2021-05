Kdo chce v současném světě videoher něco znamenat, ten komunikuje přes Discord. Platforma určená hlavně pro on-line hráče má přes sto milionů uživatelů a její popularita neustále roste. Toho si samozřejmě všímají i velcí světoví investoři. Ještě na přelomu března a dubna to vypadalo, že by kalifornský start-up mohl koupit Microsoft. Jednání se dostala do pokročilé fáze, pak však z dohody sešlo. Discord se ale tento týden pochlubil jinou novinkou. Peníze do něj potečou z japonského koncernu Sony Interactive Entertainment. Obě firmy se navíc dohodly na úzké spolupráci.