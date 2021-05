Splavníme Labe až po Pardubice, schválila v pondělí vláda. Větší otevření řeky pro dopravní lodě je součástí dohody mezi Českem a Německem. Zvýší se také tlak na vybudování jezu u Děčína, který by pomohl lodím plout celoročně v úseku Ústí nad Labem – státní hranice, kde často chybí voda. Němci se zavazují udržovat po celé délce Labe minimální hloubku umožňující plavbu. Požadované parametry by měla řeka mít do roku 2030. Proti tomu ale protestují čeští ekologové i vláda Saska a dalších německých spolkových zemí.