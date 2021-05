Je bohužel docela jedno, co právě teď o své cestě do Moskvy říká vicepremiér, ministr vnitra a předseda vládní ČSSD Jan Hamáček. Podstatné je, že věřit se mu už rozhodně nedá. A nejde jen o důvěru nás občanů. Vicepremiér připravil o důvěryhodnost svoji zemi před partnery v zahraničí.

Zpráva Seznamu o tom, že Hamáček chtěl na plánované cestě do Moskvy vyměnit zahlazení útoku ruských agentů na muniční sklady ve Vrběticích za milion dávek vakcíny Sputnik V, je mimořádně skandální. Šlo by o snahu zamaskovat možný ruský terorismus na území Evropské unie, šlo by o zradu partnerů v EU, šlo by o další posouvání Česka směrem ke Kremlu, a reakce mnohých volající po obvinění z velezrady není zase tak moc přehnaná.