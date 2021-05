Český trh s konopím čekají změny. Ve hře je i to, že by pěstitelé mohli sázet odrůdy s vyšším podílem psychotropní složky THC. „Kvalitnější odrůdy by nám otevřely cestu na světový trh, protože bychom mohli konkurovat zahraničním pěstitelům,“ říká David Snášel, šéf společnosti Hemp Factory. Poslanci projednají novelu zákona o návykových látkách, která má především rozšířit počet pěstitelů léčebného konopí, ale také upravit pravidla podnikání s konopnými produkty. A zatímco některé pozměňovací návrhy se snaží mantinely zmírnit, jiné by mohly byznys s technickým konopím výrazně omezit. Změny by se mohly dotknout i výroby konopných vláken nebo stavebních materiálů, jejichž zastoupení v průmyslu neustále roste.