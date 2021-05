Poslechl si píseň Pussy od německé skupiny Rammstein a videoklip sdílel na sociální síti. Na první pohled nic zvláštního. Stejně jako Andrej Borovikov má tuto skladbu mezi oblíbenými více než 20 tisíc uživatelů sítě Vkontakte, ruské obdoby Facebooku. Jenže Borovikova za její zveřejnění letos ruský soud poslal na dva a půl roku za mříže. Soudní znalci označili klip za otevřeně pornografický a jeho sdílení za trestné šíření pornografie. Našli se lidé, kteří policii potvrdili, že u Borovikova klip zahlédli a byli jím pohoršeni.

Odsouzený Borovikov byl šéfem jednoho z regionálních štábů uvězněného opozičníka Alexeje Navalného. A praxe posledních měsíců ukazuje, že z této pozice je cesta do vězení krátká.

„Byla by to legrace, kdyby mě začali stíhat za šíření porna. Inu, milí Rammsteini, promiňte, zradil jsem vás,“ smál se Borovikov na videu, pořízeném skrytou kamerou letos v únoru. Reagoval tak na varování jednoho z dobrovolníků štábu, že by policie jeho sedm let starý post mohla proti němu použít. Borovikov klip raději smazal, jenže dobrovolník byl ve skutečnosti informátorem policie a rozhovor si nahrál. A během soudního procesu to žalobkyně použila jako důkaz, že Borovikov věděl, že šíří pornografii.