Kybernetickým prostorem se začala šířit proruská kampaň podkopávající českou verzi událostí v kauze Vrbětice ještě před tím, než premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) zprávu oznámili veřejnosti. Rusové podle ředitele vojenského zpravodajství Jana Berouna s předstihem věděli, že Česko má důkazy o zapojení jejich tajných agentů do explozí muničních skladů v roce 2014. „Jednoznačně vidíme zvýšenou aktivitu různých proruských sociálních sítí, dezinformací a zkreslených interpretací faktů. Takže Rusové na to zjevně byli připravení a přizpůsobili tomu svou strategii,“ říká Beroun v exkluzivním rozhovoru pro HN. Po pěti letech se mu podařilo prosadit širší pravomoc zpravodajců v kybernetické obraně a nyní se hodlá více zaměřit na vesmír a projekt výstavby českých satelitů.

HN: Zpravodajské služby zjistily, že dva ruští agenti mohli být zapojeni do explozí ve Vrběticích, ale politici se neshodují, jak silné jsou pro to důkazy. Prezident Miloš Zeman a ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) dokonce přišli s tím, že existují další vyšetřovací verze. Například že výbuchy způsobila neodborná manipulace s municí. Víte o tom, že by bylo více vyšetřovacích verzí?

Obecně se k Vrběticím nechci vyjadřovat. Je to případ, který se zpracovává trestněprávně a zpravodajské služby se k tomu snaží sehnat co nejvíc informací. Když tyto dva procesy běží souběžně, tak je velmi citlivé se k tomu vyjadřovat, aby vyšetřování zůstalo objektivní a probíhalo utajeným způsobem.