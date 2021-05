Věčná otázka – vyplatí se vsadit na kryptoměny a investovat třeba do té nejznámější, do bitcoinu? Ve chvíli, kdy vzniká tento think-tank, jeho hodnota roste, ale už za pár hodin to může být docela jinak. V polovině dubna bitcoin spadl prudce dolů o mnoho procent své hodnoty, a to jen pár dní poté, co zase šplhal k rekordním výšinám. Když se jeden podívá na dlouhodobou křivku vývoje hodnoty bitcoinu, spatří horskou dráhu, a ne něco stabilního nebo předvídatelného.

Někoho to odradí, jiné ale naopak láká. Jako třeba Elona Muska, který v únoru oznámil, že jeho Tesla investovala do bitcoinů jeden a půl miliardy dolarů. A nejde jen o bitcoin. Cena kryptoměny ethereum, která je největším konkurentem bitcoinu, v pondělí poprvé překročila hranici 3000 dolarů. Od začátku roku si připsala více než 300 procent, zatímco bitcoin méně než 100 procent.

Co by tedy poradili přední čeští odborníci? Vsadili by na bitcoin či jinou kryptoměnu? Jak moc? Vidí v této moderní „komoditě“ příležitost k dlouhodobé investici?

Odpovídají:

Miroslav Singer

Jakub Jedlinský

Tomáš Havránek

Jiří Pour

Petr Dufek

Štěpán Křeček

Na debatu o investování do bitcoinu se moc nehodím. Ačkoliv jsem vzděláním tak trochu z oboru, psaním kódu jsem se kdysi při studiích docela úspěšně přiživoval, a nečiní mi problém chápat podstatu blockchainu, mám problém s pochopením, proč v porovnání s mnohem efektivnějším centrálním registrem je tato technologie tak populární při vytváření zúčtovacích „žetonů“. Nicméně je evidentní, že si svůj trh, navzdory té primárně energetické neefektivnosti našla, a to často u těch, kteří jinak proklamují, že jim na přírodě záleží více než průměrně. Na druhé straně např. jako nástroj kradmého vyvádění bohatství z totalitních či polototalitních režimů smysl má.

Pokud jde o pohyby kurzu bitcoinu, platí stále, že jeho vlastnictví je vysoce koncentrované, což přináší velké možnosti manipulace a také de facto činí z debat o jeho vývoji „cvičení v marnosti". Umím si představit, že někdo za účelem diverzifikace bitcoin či kryptoměny obecněji v portfoliu má, ale v tom případě podotýkám, že tím, že bitcoin ani jiné kryptoměny v podstatě žádný fundament nemají, je úplně jedno debatovat jinak než z hlediska – u finančního aktiva s vysokou koncentrací vlastníků ovšem marginálně hodnotné – technické analýzy cenu, za kterou do něj někdo naskočí.