Britské aerolinky EasyJet minulý týden oznámily novinku, která by ještě před rokem zněla jako sci-fi. Cestující, kteří si koupí letenku, mohou až do dvou hodin před odletem změnit svůj let bez jakéhokoliv poplatku. Vybrat si přitom mohou jak jiný termín, tak i úplně jinou destinaci. Doplatit budou muset jen případný rozdíl v ceně letenek.