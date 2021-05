Něco málo přes dva týdny zbývají do okamžiku, kdy se sportovní fanoušci dočkají své speciální rozhlasové stanice. Český rozhlas spustí další program a rozšíří tak své současné portfolio více než 20 stanic. Program s názvem Radiožurnál Sport bude celoplošný a zaměří se na přímé přenosy hokeje, fotbalu nebo třeba klání na olympijských hrách.

Má to ale jeden háček: je to stanice digitální, takže pokud nebudete sedět doma či v práci u internetu a nemáte velkorysá mobilní data, budete si muset pořídit digitální rádio podporující DAB+. Signál této sítě pokrývá 95 procent obyvatel, rozšířenost digitálních radiopřijímačů v českých domácnostech je však stále velmi nízká. A ještě nižší je v autech, protože do digitalizace autorádia investoval málokterý řidič.