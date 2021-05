Provozovatelé hracích automatů mají nyní díky jedné děčínské herně naději, že dostanou odškodné za to, že jim ministerstvo financí v uplynulých letech odebralo povolení na provozování hazardních her. Její podnět stojí za rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie, že tuzemské úřady při jejich odebírání musí zohlednit, zda tím nebyl porušen jeden ze základních článků Smlouvy o fungování Evropské unie – právo na volný pohyb služeb. Zjednodušeně řečeno, zda to nebylo diskriminující vůči občanům jiných zemí unie, kterým tak bylo znemožněno vsadit si v české herně.