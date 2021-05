Máte v plánu vyrazit na dovolenou? Cesta k moři do Řecka nebo do Itálie bude možná i letos, uprostřed koronavirové pandemie. Evropský parlament schválil ve čtvrtek podobu covidových pasů, které mají cestování mezi členskými státy Evropské unie v této době usnadnit. Poslanci nastavili dva zásadní požadavky – pasy by měly mít jednotnou podobu a jejich vydání má být bezplatné. Včetně testování, které bude pro jejich získání potřeba. Uznávat by je měly všechny unijní země.