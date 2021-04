Základní školy čeká za posledních deset let největší změna v tom, co mají učit. Třikrát víc hodin než dosud budou muset dát informatice, v níž se mají kromě uživatelských dovedností zaměřit více na základy programování i robotiku. V ostatních předmětech bude naopak nutné některé učivo vyškrtat. Přestože to mezi učiteli vzbudilo velkou nevoli, už od září se do nové výuky informatiky chce zapojit téměř 800 základních škol, i když na změnu mají dva roky.