Během několika posledních dnů britského premiéra Borise Johnsona obklopilo hned několik skandálů, které plní přední stránky novin. Může to ohrozit nejen jeho politickou kariéru, ale také výsledky premiérovy Konzervativní strany v nadcházejících volbách do místních zastupitelstev a do parlamentů ve Skotsku a Walesu.