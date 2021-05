I když jsou dopady pandemie na firmy zatím poměrně malé, příští rok nás čeká vlna insolvencí. Podle Petra Smutného, partnera poradenské firmy PwC, který se specializuje na restrukturalizace firem, jim dojdou peníze. „Když máte pokles zakázek, tak inkasujete pohledávky, spotřebováváte zásoby a postupně tak ještě získáváte hotovost. Takže nyní firmy jedou z úspor, z pracovního kapitálu, který měly naakumulovaný. Úspory ale jednou dojdou,“ říká v rozhovoru pro HN.

Je podle něj také na čase, aby stát omezil plošné platby firmám na platy zaměstnanců, kteří jsou doma. Mají být více cílené. „Máme řadu zákazníků z oboru výrobních firem, které mají problém s nedostatkem lidí. Musíme zvýšit flexibilitu, abychom byli schopni na ty situace reagovat. My také nemůžeme sehnat lidi,“ přiznává Smutný.

HN: My jsme se tu u vás loni potkali na úplném začátku pandemie, když se zavíraly první továrny. Jak byste z pohledu české ekonomiky těch posledních dvanáct měsíců zhodnotil?

Když jsme o tom před rokem hovořili, tak bylo všeobecné očekávání, že je to něco sezonního, co odezní. A že se ty výpadky dají dohnat. Tehdy málokdo očekával, že se to vrátí.

HN: Tedy že se tu budeme po roce bavit ve velmi podobné situaci.

Ona ta situace ale není podobná. Je mnohem horší. Předtím jsme očekávali, že se v řádu měsíců vrátíme k tomu, jak jsme žili předtím. Dnes už tušíme, že se tam pravděpodobně nikdy nevrátíme.