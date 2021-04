Sněmovna se opět postavila bokem k uzákonění manželství pro všechny. V prvním čtení sice návrh prošel, ale poslanci zároveň odhlasovali prodloužení lhůt tak, aby se definitivní schválení nestihlo do voleb. Navíc prošel do dalšího projednávání i protichůdný návrh na změnu ústavy, podle kterého by manželství bylo výhradně svazkem muže a ženy. Se značnou pravděpodobností tak sněmovna i v tomto období upře gayům a lesbičkám práva, která mají už v patnácti zemích EU a Velké Británii.

Proč se to děje zrovna u nás? Racionální důvod, proč manželství pro všechny neumožnit, neexistuje. Sňatky homosexuálů nemohou rozvrátit institut tradiční rodiny, jak se často tvrdí. Na rozvrat tradiční rodiny bohatě stačíme sami, jak koneckonců prokazují trudné příběhy řady poslanců, kteří jsou zásadními odpůrci homosexuálních sňatků. Svatby osob stejného pohlaví nikomu neublíží, statisícům lidí pomohou ke štěstí, není tedy rozumný důvod je blokovat. Přesto se to děje a motivaci poslanců je tedy třeba hledat v oblasti mimo ratio.