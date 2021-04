Sázka na britský byznys i patriotismus. Česká loterijní skupina Sazka z holdingu KKCG miliardáře Karla Komárka ve snaze získat licenci na prestižní britskou národní loterii už dříve založila ve Spojeném království odnož s názvem Allwyn. Nyní hodlá silné konkurenci v tendru čelit i nově uzavřeným partnerstvím s tamním telekomunikačním operátorem Vodafone. Allwyn posiluje také personálně. Jako poradce si najal mimo jiné šéfa britského Twitteru Daru Nasra.

Pokud by se Komárkovi vstup do National Lottery podařil, stala by se Sazka lídrem loterijního byznysu v Evropě a odvětví by potvrdilo vůdčí postavení v rámci KKCG. V tendru je celkem pět uchazečů. Kromě Sazky jimi jsou ještě italská investiční společnost Sisal, dosavadní provozovatel loterie Camelot, společnost Northern and Shell mediálního magnáta Richarda Desmonda a indická loterijní firma Sugal & Damani. Podniky mají za sebou prezentace před komisí pro hazardní hry. Vítěz zakázky má být znám do konce roku.