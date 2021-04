Třináctiletá Anička je už skoro rok doma. Nechodí na volejbal ani na atletiku. A přestože vláda od pondělí pustí do lavic další děti, jí se návrat do školy zatím netýká. Už o víkendu se přitom na stadiony vrátí fotbaloví fanoušci, ministerstvo zdravotnictví dalo výjimku první a druhé lize. Mezi rodiči, učiteli i odborníky to vyvolalo silné rozhořčení, i když ministerstvo tvrdí, že částečné zpřístupnění fotbalu je jen pilotní projekt. Mnozí jsou navíc přesvědčeni, že školy jsou uzavřené zbytečně. Děti bez příznaků nákazy koronavirem podle nich šíří virus jen minimálně. Ministerstvo ale trvá na tom, že otevření všech škol by bylo příliš velké riziko.