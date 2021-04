V historii České republiky je to vůbec poprvé, co od soudu odešel člověk obviněný z otravy volně žijících živočichů s trestem. Ochránci přírody to označují za přelomový rozsudek, který je důležitým signálem pro společnost a výstrahou pro všechny traviče. Prvenství patří strakonickému okresnímu soudu, jenž ve čtvrtek vynesl rozsudek v případu otravy dvou chráněných orlů mořských, kteří byli před dvěma lety nalezeni u rybníků v Mečichově na Strakonicku.