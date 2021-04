Češi chtějí prezidenta srozumitelného, aby uměl věci vysvětlovat, aby byl blízko lidem, byl šarmantní, měl smysl pro humor, byl energický, nezávislý na lobbistech. Více než polovina respondentů čerstvého průzkumu agentury STEM si přeje, aby prezident Česka byl „morální autoritou“. Osmdesát procent z nich nechce, aby hlava státu používala vulgarismy. Dobře, ale proč jsme si tedy už dvakrát zvolili Miloše Zemana?

Obyvatelé Česka jsou zvláštní národ. Jako ideálního kandidáta už několik let v průzkumech jmenují moderátora a hudebníka Marka Ebena. Naposledy v tom výše zmíněném. Jenže je to jako ve vtipech na internetový obchod Wish – objednáte si prezidenta milého, kultivovaného a dostanete samolibého, nedemokratického hulváta buranského typu.