Panika, úzkost, svíravý pocit na hrudi, nadměrné pocení a v hlavě jen jediná myšlenka, která se upíná k pravděpodobné nemoci. Přesně tohle může prožívat člověk, který je přesvědčený, že má nějakou nemoc − od mononukleózy přes lymeskou borreliózu až po syfilis či HIV.

Na všechna tato onemocnění se dnes ale dá v lékárně koupit domácí test, který vám do několika minut řekne, jak na tom jste. Třeba u toho na chlamydie je výsledek znám za 15 minut od nakapání vzorku do testovací kazety. Test tak může být mnohdy rychlejší než rizikový sex.

Z pohodlí domova

Poptávka po samotestování dlouhodobě roste. Jen v internetové lékárně Lékárna.cz prodali v loňském roce kolem 30 tisíc kusů domácích testů, v meziročním srovnání se jednalo téměř o třetinový nárůst. Podle její tiskové mluvčí Romany Žatecké jde o dlouhodobý trend a poptávka po domácích testech se každoročně zvyšuje v rozmezí 15 až 30 procent.

Orientační ceny testů pro domácí samotestování Ovulační test se dá sehnat pod 100 Kč. Test na CRP vyjde přibližně na 240 Kč. Test na syfilis stojí kolem 370 Kč. Test na lymeskou borreliózu cca 400 Kč. Test na chlamydie pořídíte za 450 Kč. Zdroj: Heureka.cz

Tento trend potvrzuje i mluvčí lékáren BENU Alžběta ­Poršová: "Zájem o testy stoupá, pacienti se více zajímají o prevenci a láká je i možnost otestovat se v pohodlí domova bez nutnosti návštěvy zdravotnického zařízení. Roli zde také bezesporu hraje určitá míra zachování anonymity a možnost rozhodnout se, jak s výsledkem naložit," vysvětluje Poršová důvody, proč lidé volí domácí testy.

Kromě antigenních testů na covid-19 zákazníci nejčastěji sahají po těhotenských testech, ovulačních testech a testech plodnosti. V Lékárna.cz tato trojice loni tvořila téměř 55 procent všech prodaných samotestovacích sad. Z pohodlí domova si mohou lidé ověřit i to, zda nemají žaludeční vředy, mononukleózu, alergie, střevní polypy, jakou mají hladinu cukru a alkoholu v krvi, hladinu hemoglobinu, železa, zda netrpí potravinovou alergií na lepek, nemají zánět močových cest, lymeskou borreliózu, helicobacter pylori, chlamydie, syfilis či HIV. Muži si mohou udělat domácí test na detekci prostatického specifického antigenu (PSA), jehož zvýšená hladina je spojená s vyšší pravděpodobností nádoru prostaty.

S výsledky je třeba nakládat s rozvahou

V lékárnách se dají koupit také CRP testy, které napovědí, zda pacient má zánět bakteriálního původu, a tedy potřebuje k léčbě antibiotika, nebo mu stačí zalézt do postele a z virózy se jen vypotit. Otakar Nyč, primář Ústavu lékařské mikrobiologie Fakultní nemocnice Motol, ale varuje před negativním CRP na počátku bakteriální infekce a u některých závažných rychle probíhajících forem nemocí, u nichž se může výsledek změnit v průběhu několika hodin. "Pokud není test opakován, vzniká riziko podcenění závažného stavu s vážnými důsledky pro pacienta, jako u hnisavé meningitidy. Navíc existují bakteriální infekce, které jsou závažné, léčí se antibiotiky, a přitom nezpůsobují vzestup CRP. Typicky lymeská borrelióza, bartonelóza, tedy horečka z kočičího škrábnutí, ale ani zápal plic nebo průjmové onemocnění bakteriálního původu nemusí být vždy spojeny s významným zvýšením CRP," varuje Nyč s tím, že jeho vysoká hodnota může být u virových infekcí s těžkým průběhem včetně covidu-19 či chřipky. "Nevýhodou domácích testů je, že nejsou schopny určovat přesnou hladinu CRP v celém rozsahu možných hodnot ani hodnotit jeho dynamiku v čase, což může vést k podcenění probíhající bakteriální infekce," upozorňuje Nyč.

Kateřina Kybicová, vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymeskou borreliózu, zase nedoporučuje domácí testy na toto onemocnění přenášené klíšťaty. "Když se nakazíte nějakým virem, ať už je to koronavirus nebo virus klíšťové encefalitidy, protilátková odpověď naběhne brzy, v řádech několika dnů, kdežto borrelióza je specifické onemocnění, u něhož se časné protilátky objevují za měsíc i déle," vysvětluje rizika časného testu. Navíc podle ní ještě pozitivní výsledek na protilátky neznamená, že člověk onemocnění právě prodělává. "V České republice máme nejenom spoustu klíšťat, ale i poměrně hodně lymeské borreliózy. Jsme tady v jejím ohnisku a velké procento lidí klíště mělo a ta klíšťata jsou borreliózou hodně promořená," vysvětluje důvod, proč mohou mít lidé na tuto nemoc protilátky, aniž by věděli, že ji prodělali. "Já sama jsem nikdy borreliózu neprodělala a protilátky mám, protože jsem klíšťata měla," přidává osobní zkušenost. V případě, že bude test na borreliózu falešně negativní, hrozí, že se nemoc rozvine do pozdní fáze. "Nemoc napadne kolenní klouby, neurosystém, srdce, svaly. Borelie se mohu po těle rozšířit a to není dobré, protože o to hůř se potom toto onemocnění léčí," varuje Kybicová.

Při jakémkoliv domácím testování je nutné vždy používat ověřené testy s označením CE a jménem výrobce.

Při jakémkoliv domácím testování je nutné používat ověřené testy s označením CE a jménem výrobce, součástí musí být podrobný návod v češtině. Neméně důležité je správné provádění testu v souladu s návodem a při dodržení hygienických pravidel, aby nedošlo ke znehodnocení vzorku. Vždy je nutné počítat s tím, že výsledek není stoprocentní, upozorňují na to i samotní výrobci, a může být jak falešně negativní, tak falešně pozitivní.

"Akreditované laboratoře zajišťující vyšetření téhož jsou k tomu vybaveny specializovanou technologií, například kalibrovanými analyzátory, a stejně tak používané testy ve srovnání s domácími vykazují výrazně vyšší citlivost a specificitu, což je dáno mimo jiné tím, že jejich zpracování a vyhodnocení jsou vázány na speciální přístrojové vybavení," říká Otakar Nyč. "Vyšetření a hodnocení v laboratoři zajišťuje kvalifikovaný personál a za konečnou kontrolu a interpretaci výsledku je zodpovědný vysokoškolák s příslušným vzděláním a oprávněním. Z tohoto srovnání by měla být zcela jasná spolehlivost obou přístupů," dodává Nyč s tím, že ale výhodou domácích testů je jejich rychlost, dostupnost a motivace k návštěvě lékaře v případě pozitivity.

Rozdílnou citlivost mají antigenní testy na covid-19, které také patří do kategorie domácích, a PCR testy. "Zde mohu posloužit vlastní zkušeností, kdy jsem se z důvodu mírných příznaků infekce dýchacích cest vyšetřil doma antigenním testem na covid-19, který byl negativní. Spíše z důvodů prevence šíření nemoci jsem se rozhodl ověřit výsledek přibližně za dvě hodiny na mikrobiologickém pracovišti, kde pracují s PCR testem. Byl pozitivní. Jednalo se o počínající infekci. Kdybych se spolehl na výsledek prvního vyšetření, mohl jsem být zdrojem šíření infekce v přesvědčení, že ony zdravotní problémy jsou jiného původu," vypráví Nyč.

Pokud je test pozitivní, nepanikařte

Ve chvíli, kdy vám v domácím testu vyjde nepříznivý výsledek, ještě není důvod k panice. "Vždy je třeba si uvědomit, že pozitivní test na cokoliv ještě automaticky neznamená, že se opravdu jedná o příslušnou chorobu. A už vůbec nic to nevypovídá o její závažnosti a prognóze. Domácí testování je jen kratší cesta k diagnóze, kterou ovšem musí učinit a vyhodnotit lékař se vším, co k tomu patří. To je zejména prognóza, jejíž závažnost je s ohledem na psychickou reakci pacienta vlastně ten nejdůležitější údaj," říká známý český psychiatr Cyril Höschl.

Doma by se proto podle něj neměl například testovat člověk, který je ve významném riziku závažného onemocnění. "Rozhodnutí o tom patří výhradně do rukou odborníků, ti musí zvážit všechny okolnosti včetně klinických příznaků," upozorňuje Höschl na rizika, která samotestování přináší.

I podle Viktora Vika, vedoucího urologa privátní kliniky URO MEDICO, jsou jedním z důvodů, proč by se lidé měli dozvídat výsledky testů v ordinacích lékařů, psychické reakce pacientů. "Již nespočetněkrát jsem ve své ambulanci viděl apatického, se smrtí smířeného mladého muže, který si v šourku nahmatal něco, co tam podle jeho názoru rozhodně nepatří, a po konzultaci s přítelem Googlem a tetou Wikipedií usoudil, že má nádor, zcela jistě je to rakovina a jemu nezbývá nic jiného než zemřít. Do ambulance tito mladíci pak vcházejí se značnými obavami, jisti si svou diagnózou i velmi špatnou prognózou. Z tohoto důvodu bych byl velmi opatrný ve snaze nahradit lékařskou praxi a diagnostický algoritmus volně prodejným testem. Zcela jistě se medicína tímto směrem bude ubírat, ale do dokonalosti těchto testů nám zbývá ještě pořádně dlouhá cesta," dodává Viktor Vik.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Inovace ve zdravotnictví.