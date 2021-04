Když před dvaceti lety narazila letadla vedená islámskými teroristy do mrakodrapu Světového obchodního centra v New Yorku, odstartovala následná odveta novou etapu boje proti světovému terorismu. Američané vyslali vojáky do Afghánistánu, odkud islamisté své operace řídili. Teď se vojáci z hornaté země stahují, prvního května začnou odcházet, poslední ji opustí 11. září, na výročí newyorského útoku. Odchod vyvolává obavu, zda se země nestane znovu základnou pro teroristy. Ať už pro organizaci Al-Kájda, která útočila v USA, nebo pro její následovníky z Islámského státu.

Obě dnes v Afghánistánu působí a kritici varují, že se může opakovat situace z 80. let minulého století, kdy se ze země stáhla sovětská vojska a následný chaos přivedl k moci islamistické hnutí Tálibán a jím chráněnou al-Káidu.