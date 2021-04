Věřitelé slovensko­-české Arca Investments se možná dočkají insolvenčního řízení s touto předluženou finanční skupinou v České republice, nikoli na Slovensku. Vyplývá to ze středečního usnesení Vrchního soudu v Praze. To by podle insolvenčních expertů byla varianta, která by věřitelům v budoucnosti zajistila výplatu větší části dlužných peněz.

Vrchní soud zrušil usnesení Městského soudu o zastavení insolvenčního řízení. Tím se zvětšila šance, že se úpadek Arky bude řešit v tuzemsku. Toto nejnovější soudní rozhodnutí je další epizodou v déle než rok trvající kauze skupiny, která dluží svým investorům více než 19 miliard korun v nesplacených směnkách a dluhopisech.