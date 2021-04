Na první pohled bychom řekli, že nemohou existovat rozdílnější světy než svět Miloše Zemana a Pirátů. Na jedné straně teletext, jitrnice, kabinetní politika, Moskva. Na druhé iPhone, biomrkev, totální transparentnost, Brusel. Regrese proti progresi, únava proti energii. V lepším případě mimoběžky, v horším konflikt. Jenže kupodivu ze všech opozičních stran mají právě Piráti se Zemanem nejčilejší vztahy. Letos byl za prezidentem Ivan Bartoš už podruhé, zatímco Petr Fiala z ODS se na Hradě formálně ukázal jen jednou a lídři ostatních demokratických partají vůbec ne. Copak je za tím?

Odpověď může být prostá. Ivan Bartoš ví, že jeho Piráti společně se STAN mohou vyhrát volby, a snaží se přesvědčit Zemana, aby se nevzpěčoval jeho jmenování premiérem. Což zatím Zeman plánuje s bizarním argumentem, že jmenuje předsedu vítězné strany, nikoli koalice. A tak si Bartoš chodí vyslechnout názory hradního pána na všechno možné, včetně záležitostí, do kterých by prezidentovi z pohledu ústavy nemělo vůbec nic být. Například na konání předčasných voleb v případě, že se sněmovna sto dvaceti hlasy dohodne na rozpuštění, což bylo tématem potlachu včera. Šéf Pirátů zřejmě vychází z toho, že s Milošem Zemanem se to má stejně jako s po zuby ozbrojeným teroristou. Vždycky je lepší s ním jednat než nejednat, protože když skončí jednání, začne se zpravidla střílet.