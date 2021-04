Zatímco velká obchodní centra během pandemie koronaviru strádají a investoři se do nich příliš nehrnou, loňský rok opět oživil zájem o takzvané maloobchodní parky. Za nákup nemovitostí, které sdružují několik obchodů se samostatným vchodem, utratili investoři 83 milionů eur, v přepočtu přes 2,1 miliardy korun. To je druhá nejvyšší suma za posledních pět let, přestože celkové investice do maloobchodních nemovitostí poklesly.

Nadprůměrné byly nejen investice, ale i loňská výstavba. Podle dat poradenské společnosti Cushman & Wakefield vyrostlo loni v Česku 23 maloobchodních parků s celkovou obchodní plochou 55 tisíc metrů čtverečních. Do té se nezapočítává plocha pro supermarkety. V Česku tak aktuálně stojí přes 250 nákupních parků o rozloze přesahující milion metrů čtverečních.