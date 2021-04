Co mají společného tak odlišné země jako Arménie, Severní Makedonie, Uzbekistán, Kosovo a Moldavsko? Jsou ve skupině tří desítek zemí, pro něž se stále používá označení postkomunistické, a jsou jediné, kde se za poslední tři roky zlepšil stav demokracie. Česko je naopak osmé nejhorší a kvalita jeho demokracie se zhoršuje, jak ukazuje ve středu zveřejněná zpráva americké nevládní organizace Freedom House nazvaná Nations In Transit.

Ano, podobných žebříčků je hodně, ale žádný z nich se tak systematicky a dlouhodobě nevěnuje hodnocení situace v zemích, které se do roku 1989 počítaly do tzv. socialistického tábora. A ani třicet let po zhroucení socialismu se v případě mnoha z nich nedá hovořit o tom, že by cesta od diktatury k demokracii, od otroctví ke svobodě, od chudoby k prosperitě byla přímá a nezvratná.