Prověřené pravidlo říká, že domácí stadion bývá v play‑off velkou výhodou. V letošním finále první hokejové ligy to ovšem vůbec neplatí. Ani v jednom ze šesti zápasů domácí hokejisté nevyhráli. Vliv na to patrně mají také prázdné tribuny, každopádně s touto neobvyklou bilancí dospěla série mezi Rytíři Kladno a Duklou Jihlava k nejdramatičtějšímu možnému scénáři. K sedmému zápasu, který se hraje ve čtvrtek vpodvečer ve středočeském městě. My, kteří jednomu z finalistů fandíme, asi budeme mít nervy nadranc, ale rozřešení téhle tajenky přitahuje pozornost hokejových příznivců z celého Česka.