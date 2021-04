Současné zásoby testů ve školách stačí asi do konce příštího týdne. Co bude pak, není stále jasné. Správa státních hmotných rezerv v pondělí zrušila tendr na 5,6 milionu antigenních testů, protože ani jeden ze čtyř zájemců nesplnil zadávací podmínky. Ve středu jej vypsala znova. „Při dodržení zákonných lhůt požaduje ministerstvo školství dodat 2,8 milionu testů nejpozději do 17. května a zbytek do 24. května,“ uvedl pro HN předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. „Firmy, které jsou zaregistrované v našem dynamickém nákupním systému, budou mít deset dnů na podání nabídek,“ dodal Švagr. Vážně tak hrozí, že školy nebudou mít přinejmenším týden čím testovat. A to ještě v případě, že se vůbec dodavatelé do tendru přihlásí.

Ve zrušeném tendru bylo osloveno 32 společností, přihlásily se ale pouze čtyři. Výběrová komise je však poté musela vyloučit. „Šlo o nedodržení požadovaných parametrů, které nám v technické specifikaci dodalo ministerstvo zdravotnictví,“ řekl HN Švagr.

Podle informací HN požadoval resort zhruba 14 podmínek, co vše mají testy splňovat. Kromě formy odběru vzorků, tedy z nosu či ze slin, jde i o velikost a obsah balení či citlivost testů při klinických zkouškách. Nabízený test musel mít také certifikát Evropské unie nebo povolenou výjimku Státního ústavu pro kontrolu léčiv až do poloviny května. Řada dodavatelů měla podle informací HN problém třeba i s požadavkem, že návod musel být u testů původně určených pro odběr zdravotníky přepracován tak, aby odpovídal postupu při samotestování.

„Je to nepříjemná situace, kterou intenzivně řešíme. Promýšlíme veškeré možné způsoby překlenutí případné mezery v dodávce testů a věříme, že řešení nalezneme,“ uvedla v úterý na školském výboru náměstkyně ministra školství Roberta Plagy (za ANO) Pavla Katzová. Zároveň vyvracela informace o tom, že by si školy měly testy shánět samy.

Plaga však navzdory tvrzení náměstkyně Katzové po pondělním zasedání vlády řekl, že je to jedna z možností a že školám poté ministerstvo školství testy proplatí. Ředitelé škol se proti tomu ohradili. „Odmítáme vykonávat činnosti, na které nejsme odborně vybaveni a které způsobila vláda svým chaotickým přístupem při organizování návratu žáků do škol,“ uvedla v prohlášení Asociace ředitelů základních škol.

Podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška a Pavla Dřevínka, přednosty Ústavu lékařské mikrobiologie, je namístě rozhodnout, zda je ještě vůbec potřeba v květnu děti testovat – vzhledem k ustupující epidemii a malému počtu nakažených. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) uvedl, že se ve školách i firmách bude na covid‑19 testovat antigenními testy nejméně do konce května. Proto navrhuje, aby se pro školy zakoupily testy zatím jen do konce května. Případné prodloužení dál do června chce ministerstvo vyhodnotit do 7. května.

Řeší se také, zda nevyměnit dva antigenní testy týdně za jeden test PCR. „V takovém případě bych byl pro testování v pondělí, které se ukazuje jako účinnější,“ uvedl na výboru Dušek, Dřevínek s tím souhlasil.

Ministerstvo školství podle Katzové nyní připravuje opatření, které by umožnilo také proplácení PCR testů ve školách, nejen těch antigenních, jak je tomu nyní.

O případném ukončení testování ve středu kvůli nepodařenému tendru na nákup testů do škol jednal také krizový štáb. Jeho předseda Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že o tom musí rozhodnout ministerstvo zdravotnictví. Ve čtvrtek by o tom mohla jednat vláda.

S přispěním Jany Klímové.