Negativní výsledek testu na covid-19 bude pro většinu lidí znamenat i „vstupenku“ ke kadeřníkovi či na fotbalový zápas. Zatímco v těchto případech bude stačit antigenní test, třeba lidé, kteří se rozhodnou cestovat do zahraničí, jsou stále odkázáni jen na PCR testy. Ty jsou přesnější a dokážou lépe odhalit i nakaženého bez příznaků, což může být pro dobu rozvolňování klíčové. Jsou ale také stále poměrně drahé. Za jeden takový test Češi platí i více než 1500 korun.

To se může brzy změnit. Epidemiolog Petr Smejkal, který vede tým odborníků, jenž radí ministru zdravotnictví, navrhuje, aby stát na PCR testy přispíval, a výrazně je tak zlevnil. „Odlehčil by tím zdravotním pojišťovnám. Při masivním PCR testování by cena spadla na několik málo set korun za test, jehož platnost je týden,“ říká lékař, který v čele takzvané Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) stojí od března.

Zástupci ministerstva zdravotnictví na opakovaný dotaz HN, zda by stát měl na testy přispívat, neodpověděli. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger nicméně nedávno uvedl, že díky novým metodám, jako je hromadné zpracování testů, by se cena PCR testů mohla „v dohledné době snížit“, a to až na 350 korun.