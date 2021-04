Koalice Spolu, tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09, vyhlásila toto úterý, že začne ve sněmovně sbírat podpisy k vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše (ANO). HN přinášejí důvody, proč si členové trojice zmíněných stran myslí, že je to dobrý nápad. A zároveň proč s nimi ostatní opoziční strany, byť Babišova vláda nemá jejich podporu, nesouhlasí.

1. Je třeba posílit preference

Členové koalice Spolu to neradi slyší, ale v neformálních rozhovorech přiznávají, že potřebují udělat něco, co posílí jejich volební preference a postaví je do role potenciálních lídrů Babišovy opozice. Tuto roli zatím má koalice Pirátů a STAN, pohybující se v průzkumech mezi 27 až 30 procenty hlasů, zatímco Spolu se výjimečně podaří překročit aspoň 20 procent. A zatímco Piráti se STAN stále posilují, koalice Spolu spíše stagnuje. Takže když něco udělá, má aspoň šanci to změnit a dát voličům nějaký impulz.