Jak často se stane, že ministr nějaké země ohlásí zahraniční cestu a pak řekne, že nikam jet nechtěl a byla to jen finta? Ministr zahraničí i vnitra (i v tom je situace unikátní) Jan Hamáček nejprve řekl, že je ochoten jet do Moskvy, když to pomůže dostat do Česka vakcínu Sputnik V. Když se proti návštěvě začal ozývat premiér Andrej Babiš, ministr řekl, že do Ruska v pondělí 19. dubna nepojede kvůli naléhavému zasedání vlády. Pak přišla dramatická sobotní tisková konference Babiše a Hamáčka s odhalením ruských agentů ve Vrběticích. A ministr následně oznámil, že plánovaná cesta byla kamufláž, která měla před Rusy zakrýt, že česká strana ví o podílu ruské vojenské rozvědky GRU na výbuchu muničního skladu.

Můžeme tomu věřit a nemusíme, každopádně cesta necesta Jana Hamáčka je čtvrtou návštěvou

českého politika v Moskvě, která nabrala nečekaný vývoj. Byť se vůbec neuskutečnila a letoun se ani neodlepil od ruzyňského letiště. Jan Hamáček se v tomto směru zařadil po bok Klementa Gottwalda, Jana Masaryka a Alexandera Dubčeka. I jejich cesty do Moskvy měly šokující a nečekaný závěr.