Tak dlouho se píší výhrůžky a urážky na internet, až se české poslankyně naštvou. A to se právě stalo. Několika českým političkám došla trpělivost, sešly se a domluvily, že se začnou kvůli internetovým agresorům obracet na policii. Ti totiž začali v posledních měsících řádit už nějak moc, jak řekla Hospodářským novinám hlavní tvář této nové iniciativy, předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Snad je to kvůli úmorné pandemii, snad pro celkový úpadek mravů, legrace to ale není. I když se ten, kdo vám napíše, že vám uřízne hlavu, k ničemu dalšímu neuchýlí, zaměřuje na vás nenávistnou pozornost dalších lidí a zvyšuje pravděpodobnost, že se mezi nimi nějaký skutečný pomatenec najde. Stačí si vzpomenout, jak v lednu přišly desítky rozzlobených lidí přímo k domu tehdejšího ministra zdravotnictví Jana Blatného a o měsíc později se asi dvě stě podobně naladěných lidí vydalo hledat v Brně byt ministra školství Roberta Plagy. To jsou situace, kdy stačí i malá jiskra nenávisti k nepřijatelně velkému požáru.