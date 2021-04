Na trhu teď jen těžko naleznete průmyslové suroviny, které by se nezdražovaly. Ceny komodit rostou od začátku roku i o stovky procent. A zatímco ještě loni bylo možné koupit barel ropy za 20 dolarů, teď už stojí téměř trojnásobek. Ceny žene vzhůru obnovení aktivity v průmyslu, ale také plány na snížení emisí. A do toho na trhy přitékají levné peníze z centrálních bank. Investoři tak začínají mluvit o tom, že letošek by mohl být rokem komodit. „Z hlediska budoucího vývoje je ale nutné rozlišovat jejich jednotlivé druhy,“ upozorňuje analytik společnosti XTB Jaroslav Brychta. Podle něj mohou dále podražovat průmyslové kovy nebo zlato, prostor pro další posílení ropy je už ale spíše omezený.