Orwellovský doublethink spočívá ve schopnosti zastávat současně dvě naprosto protichůdná stanoviska a nevidět v tom sebemenší problém. Dá se to hezky demonstrovat na nynějším postoji koalice Spolu. Na jednu stranu zastává jestřábí postoj v diplomatickém konfliktu s Ruskem a současně je ochotná předat veškerou moc Miloši Zemanovi, který za Rusko jednoznačně kope.

Celé je to až neuvěřitelné. Tím, že se ODS, TOP 09 a KDU-ČSL rozhodly vyvolat hlasování o nedůvěře Babišově vládě, dávají prezidentovi šanci, aby si pořídil vlastní kabinet, podobně jako to udělal v roce 2013 po pádu vlády Petra Nečase. Co by taková prezidentská vláda dělala, je jasné i malému dítěti. Vrátila by do hry o Dukovany Rosatom. Natlačila by do Česka neschválenou vakcínu Sputnik. Pokusila by se zvrátit vývoj česko-ruského diplomatického sporu v souladu se Zemanovými proruskými zájmy. A celé by to nemuselo skončit v říjnu, protože po sněmovních volbách může Miloš Zeman vytvoření nového kabinetu oddalovat. O jeho „kreativitě“ v tomto směru nebudiž pochyby.