Do ekonomiky a na finanční trhy se počátkem letošního února vrátilo téma inflace. Platí to jak na globální úrovni, ať již hovoříme o USA a eurozóně, tak o středoevropském regionu. Obavy z vyšší inflace vyvěrají z aktuálního vývoje spotřebitelských a výrobních cen, ale i z očekávání oživení růstu ekonomiky a jeho dopadů na cenovou hladinu. Hlavním projevem na finančních trzích byl růst výnosů vládních dluhopisů, jenž se z USA rychle přelil do Evropy, včetně našeho regionu.